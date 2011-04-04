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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 гру, 2019 23:16
greenozon написав: Козак-характерник написав:
В гривні депо не кладіть.
КХ, треба слухати святого Долярчика!
він туфти не скаже
він зе-вір!
Доляр ціна смачна. Тре купляти.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 23:16
Козак-характерник написав:
В гривні депо не кладіть. Пограбують.
Де приймають у бетховенах?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 02 гру, 2019 23:17
klug написав: Козак-характерник написав:
В гривні депо не кладіть. Пограбують.
Де приймають у бетховенах?
Бєтховєна тре торгувати на біржах. Або тримати в гаманці.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 03 гру, 2019 02:58
V2 написав:
Який тренд при капітуляції?
60 руб за долар
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dinozavrik
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Додано: Вів 03 гру, 2019 03:00
freeze написав:
Ничего страшного. Поедет Витренко к маме в Москву, Коболев к маме в США. Нет вечных руководителей, тем более на старость уже отложили.
Для них - нічого страшного, для України - дуже страшно. Вперше нафтогаз став прибутковим і в Росії відсудили більше ніж вона за транзит в рік платить
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Додано: Вів 03 гру, 2019 06:45
Как-то упустил из виду - подняли сумму гарантийки или так и оставили 200 тыщ?
РОШЕН
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Додано: Вів 03 гру, 2019 07:27
dinozavrik написав: freeze написав:
Ничего страшного. Поедет Витренко к маме в Москву, Коболев к маме в США. Нет вечных руководителей, тем более на старость уже отложили.
Для них - нічого страшного, для України - дуже страшно. Вперше нафтогаз став прибутковим і в Росії відсудили більше ніж вона за транзит в рік платить
Если ещё повысить тарифы - станет ещё более прибыльным
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 03 гру, 2019 07:28
swan forever написав:
Как-то упустил из виду - подняли сумму гарантийки или так и оставили 200 тыщ?
Обіцянки-цяцянки.
Никто ничего не поднимал.
Кондитер даже свой "неотложный" закон о "100% гарантиях в привате" не подписал, а Вы хотите чтоб для всех повысили
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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