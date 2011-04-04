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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:16
Порошенко передав сину 10% акцій Міжнародного інвестиційного банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:17
Компанія Григоришина заборгувала банкам 10 мільярдів
В рамках справи про банкрутство компанії "Запоріжтрансформатор" до боржника надійшли вимоги банків на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.
Про це йдеться в рішенні Господарського суду Запорізької області, передає Finbalance.
Зокрема, заявлені вимоги "Промінвестбанку" становили 6,1 млрд грн, "Сбербанку" - 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. - 741 млн грн, "ІНГ Банку" - 214,2 млн грн, "Укрексімбанку" - 459,6 млн грн, "Райффайзен Банку Аваль" - 435,7 млн грн, "ТАСкомбанку" - 213,9 млн грн.
Крім того, про свої кредиторські вимоги заявила група кіпрських компаній.
У тому числі "Завдано Лімітед" вимагає 182,5 млн грн, "Азідано Лімітед" - 182,5 млн грн, "Каратаєв Лімітед" -182,5 млн грн, "Артамаре Лімітед" - 146,9 млн грн.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:22
до бабки не ходи - продовжить робити те, що в нього виходить найкраще
(смішити публіку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27
Продолжит дело всех "папередников".
Хотя в данном случае, он реально мало решает. А вот "команда" - подставляет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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