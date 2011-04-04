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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:16
Порошенко передав сину 10% акцій Міжнародного інвестиційного банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:17
Компанія Григоришина заборгувала банкам 10 мільярдів
В рамках справи про банкрутство компанії "Запоріжтрансформатор" до боржника надійшли вимоги банків на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.
Про це йдеться в рішенні Господарського суду Запорізької області, передає Finbalance.
Зокрема, заявлені вимоги "Промінвестбанку" становили 6,1 млрд грн, "Сбербанку" - 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. - 741 млн грн, "ІНГ Банку" - 214,2 млн грн, "Укрексімбанку" - 459,6 млн грн, "Райффайзен Банку Аваль" - 435,7 млн грн, "ТАСкомбанку" - 213,9 млн грн.
Крім того, про свої кредиторські вимоги заявила група кіпрських компаній.
У тому числі "Завдано Лімітед" вимагає 182,5 млн грн, "Азідано Лімітед" - 182,5 млн грн, "Каратаєв Лімітед" -182,5 млн грн, "Артамаре Лімітед" - 146,9 млн грн.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:22
до бабки не ходи - продовжить робити те, що в нього виходить найкраще
(смішити публіку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27
Продолжит дело всех "папередников".
Хотя в данном случае, он реально мало решает. А вот "команда" - подставляет
Кому-то Томас-туров перестало хватать?
Или "армовиров" с 3/4 простреливаемых броников, или "йобаных высотомеров" от "агрессора" через "свинарчук-трейд"?
Или "Богданов", сделанных из Geely? Или МАЗов, на 99,99% состоящих из КамАзов?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:32
А все заметили, что при "пианисте" нет ни сбитых гражданских и военных самолётов, ни Дебальцевских или Иловайских "котлов"?
И в Керчи "ВНЕЗАПНО" ничего не захватили
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:41
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:43
"Дослідіть тему", та аргументовано парируйте
А не "голослівно звинувачуйте"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:48
Ну да, это не шокодадник, посылающий корабли в Керчь "на прорыв" на пятый год "войны" (а на самом деле АТО, ОСС)
И вводящий "военное положение" на месяц, в "Новый год", при этом вся Верховная Рада, вопреки Закону, расходится бухать и отмечать (В "ВОЕННОЕ ВРЕМЯ"!)
Вообще, конечно интересное "военное положение"
Вроде как и "военное положение", но никто и праздник не отменял, и поздравление президента
Так это "война", или "АТО", или "ССО", или просто Новый Год?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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