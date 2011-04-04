Додано: Вів 03 гру, 2019 14:00

Компанії Mastercard і Rakuten Viber спільно з NeoPay і Edenlab представили сервіс грошових переказів Moneytou, який дозволяє переводити гроші, спілкуючись у Viber



Про це пише AIN.UA.



Для переказу коштів не потрібно вводити номер картки одержувача - досить, щоб одержувач був серед контактів в Viber або знати його номер телефону. Переказувати гроші в Viber можуть власники карток будь-якого українського банку, будь-якої платіжної системи, які користуються месенджером, зареєстрованим на номер українського мобільного оператора.



Україна стала другою країною, де доступний сервіс Moneytou. Раніше він також був запущений в Угорщині, а незабаром географія сервісу розшириться на Румунію, Сербію та Болгарію.



У сервіс Moneytou інтегрована технологія Mastercard Send і цифровий гаманець Masterpass, в який можна додати карти будь-якого українського банку, будь-якої платіжної системи.



Щоб перевести гроші в Viber, відправнику необхідно:



У вікні чату натиснути кнопку Gif + і вибрати сервіс Moneytou;



Натиснути “Відправити переказ” і вибрати карту в цифровому гаманці Masterpass, з якої буде здійснений переклад;



Ввести необхідну суму переказу і відправити гроші;



Підтвердити відправлення повідомлення отримувача про надходження коштів.



Для того, щоб отримати гроші через Viber за допомогою Moneytou, користувачеві необхідно:



Відкрити повідомлення про надходження грошей в чаті;



Вибрати карту в гаманці Masterpass для зарахування коштів;



Засоби автоматично зараховуються на обрану карту.



Створити цифровий гаманець як одержувач, так і відправник може безпосередньо в Viber: для цього потрібно тільки один раз ввести дані платіжної карти під час першого відправлення або отримання коштів.



Комісія складає 5 грн + 1% від суми переказу. Максимальна сума одного переказу - 14900 грн.



Якщо одержувач протягом 7 днів не підтвердить отримання переказу, гроші автоматично повернуться на карту відправника.