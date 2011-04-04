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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:16
Порошенко передав сину 10% акцій Міжнародного інвестиційного банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:17
Компанія Григоришина заборгувала банкам 10 мільярдів
В рамках справи про банкрутство компанії "Запоріжтрансформатор" до боржника надійшли вимоги банків на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.
Про це йдеться в рішенні Господарського суду Запорізької області, передає Finbalance.
Зокрема, заявлені вимоги "Промінвестбанку" становили 6,1 млрд грн, "Сбербанку" - 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. - 741 млн грн, "ІНГ Банку" - 214,2 млн грн, "Укрексімбанку" - 459,6 млн грн, "Райффайзен Банку Аваль" - 435,7 млн грн, "ТАСкомбанку" - 213,9 млн грн.
Крім того, про свої кредиторські вимоги заявила група кіпрських компаній.
У тому числі "Завдано Лімітед" вимагає 182,5 млн грн, "Азідано Лімітед" - 182,5 млн грн, "Каратаєв Лімітед" -182,5 млн грн, "Артамаре Лімітед" - 146,9 млн грн.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:22
до бабки не ходи - продовжить робити те, що в нього виходить найкраще
(смішити публіку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27
Продолжит дело всех "папередников".
Хотя в данном случае, он реально мало решает. А вот "команда" - подставляет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:00
Re: Байки про банки і не тільки....
Компанії Mastercard і Rakuten Viber спільно з NeoPay і Edenlab представили сервіс грошових переказів Moneytou, який дозволяє переводити гроші, спілкуючись у Viber
Про це пише AIN.UA.
Для переказу коштів не потрібно вводити номер картки одержувача - досить, щоб одержувач був серед контактів в Viber або знати його номер телефону. Переказувати гроші в Viber можуть власники карток будь-якого українського банку, будь-якої платіжної системи, які користуються месенджером, зареєстрованим на номер українського мобільного оператора.
Україна стала другою країною, де доступний сервіс Moneytou. Раніше він також був запущений в Угорщині, а незабаром географія сервісу розшириться на Румунію, Сербію та Болгарію.
У сервіс Moneytou інтегрована технологія Mastercard Send і цифровий гаманець Masterpass, в який можна додати карти будь-якого українського банку, будь-якої платіжної системи.
Щоб перевести гроші в Viber, відправнику необхідно:
У вікні чату натиснути кнопку Gif + і вибрати сервіс Moneytou;
Натиснути “Відправити переказ” і вибрати карту в цифровому гаманці Masterpass, з якої буде здійснений переклад;
Ввести необхідну суму переказу і відправити гроші;
Підтвердити відправлення повідомлення отримувача про надходження коштів.
Для того, щоб отримати гроші через Viber за допомогою Moneytou, користувачеві необхідно:
Відкрити повідомлення про надходження грошей в чаті;
Вибрати карту в гаманці Masterpass для зарахування коштів;
Засоби автоматично зараховуються на обрану карту.
Створити цифровий гаманець як одержувач, так і відправник може безпосередньо в Viber: для цього потрібно тільки один раз ввести дані платіжної карти під час першого відправлення або отримання коштів.
Комісія складає 5 грн + 1% від суми переказу. Максимальна сума одного переказу - 14900 грн.
Якщо одержувач протягом 7 днів не підтвердить отримання переказу, гроші автоматично повернуться на карту відправника.
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:44
Пропоную збирати в одному місці банки БСУ, що
є щедрими до НовоРічних-Різдвяних свят по депоставках
наразі на обрії засвітились лише два банки, очевидно в них хороший маркетинг, який розуміє що прогавити даний шанс не можна
інші поки в летаргічному сні
1) АБанк
Акція “Зимовий запас” діє з 15.10.2019р.-15.01.2020р.
2) Земельний Капітал
Депозит «НОВОРІЧНИЙ БОНУС» (діє по 27.12.2019р.)
доєднюйтесь, колеги!
+50грн !
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:33
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