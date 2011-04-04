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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 628629630631
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:16

Порошенко передав сину 10% акцій Міжнародного інвестиційного банку
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/3/654403/
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:17

Компанія Григоришина заборгувала банкам 10 мільярдів
В рамках справи про банкрутство компанії "Запоріжтрансформатор" до боржника надійшли вимоги банків на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.

Про це йдеться в рішенні Господарського суду Запорізької області, передає Finbalance.

Зокрема, заявлені вимоги "Промінвестбанку" становили 6,1 млрд грн, "Сбербанку" - 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. - 741 млн грн, "ІНГ Банку" - 214,2 млн грн, "Укрексімбанку" - 459,6 млн грн, "Райффайзен Банку Аваль" - 435,7 млн ​​грн, "ТАСкомбанку" - 213,9 млн грн.

Крім того, про свої кредиторські вимоги заявила група кіпрських компаній.

У тому числі "Завдано Лімітед" вимагає 182,5 млн грн, "Азідано Лімітед" - 182,5 млн грн, "Каратаєв Лімітед" -182,5 млн грн, "Артамаре Лімітед" - 146,9 млн грн.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:22

  V2 написав:Вкладчик1234
Побачимо, що зробить піаніст! ;)


до бабки не ходи - продовжить робити те, що в нього виходить найкраще
(смішити публіку)
:)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27

  greenozon написав:
  V2 написав:Вкладчик1234
Побачимо, що зробить піаніст! ;)


до бабки не ходи - продовжить робити те, що в нього виходить найкраще
(смішити публіку)
:)

Продолжит дело всех "папередников".
Хотя в данном случае, он реально мало решает. А вот "команда" - подставляет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:00

Re: Байки про банки і не тільки....

Компанії Mastercard і Rakuten Viber спільно з NeoPay і Edenlab представили сервіс грошових переказів Moneytou, який дозволяє переводити гроші, спілкуючись у Viber

Про це пише AIN.UA.

Для переказу коштів не потрібно вводити номер картки одержувача - досить, щоб одержувач був серед контактів в Viber або знати його номер телефону. Переказувати гроші в Viber можуть власники карток будь-якого українського банку, будь-якої платіжної системи, які користуються месенджером, зареєстрованим на номер українського мобільного оператора.

Україна стала другою країною, де доступний сервіс Moneytou. Раніше він також був запущений в Угорщині, а незабаром географія сервісу розшириться на Румунію, Сербію та Болгарію.

У сервіс Moneytou інтегрована технологія Mastercard Send і цифровий гаманець Masterpass, в який можна додати карти будь-якого українського банку, будь-якої платіжної системи.

Щоб перевести гроші в Viber, відправнику необхідно:

У вікні чату натиснути кнопку Gif + і вибрати сервіс Moneytou;

Натиснути “Відправити переказ” і вибрати карту в цифровому гаманці Masterpass, з якої буде здійснений переклад;

Ввести необхідну суму переказу і відправити гроші;

Підтвердити відправлення повідомлення отримувача про надходження коштів.

Для того, щоб отримати гроші через Viber за допомогою Moneytou, користувачеві необхідно:

Відкрити повідомлення про надходження грошей в чаті;

Вибрати карту в гаманці Masterpass для зарахування коштів;

Засоби автоматично зараховуються на обрану карту.

Створити цифровий гаманець як одержувач, так і відправник може безпосередньо в Viber: для цього потрібно тільки один раз ввести дані платіжної карти під час першого відправлення або отримання коштів.

Комісія складає 5 грн + 1% від суми переказу. Максимальна сума одного переказу - 14900 грн.

Якщо одержувач протягом 7 днів не підтвердить отримання переказу, гроші автоматично повернуться на карту відправника.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:44

Пропоную збирати в одному місці банки БСУ, що
є щедрими до НовоРічних-Різдвяних свят по депоставках

наразі на обрії засвітились лише два банки, очевидно в них хороший маркетинг, який розуміє що прогавити даний шанс не можна
інші поки в летаргічному сні :)

1) АБанк
Акція “Зимовий запас” діє з 15.10.2019р.-15.01.2020р.
https://a-bank.com.ua/news/winter-stock

2) Земельний Капітал
Депозит «НОВОРІЧНИЙ БОНУС» (діє по 27.12.2019р.)
https://www.zemcap.com/ua/depozity.html

доєднюйтесь, колеги!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:33

  greenozon написав:Пропоную збирати в одному місці банки БСУ, що
є щедрими до НовоРічних-Різдвяних свят по депоставках

наразі на обрії засвітились лише два банки, очевидно в них хороший маркетинг, який розуміє що прогавити даний шанс не можна
інші поки в летаргічному сні :)

1) АБанк
Акція “Зимовий запас” діє з 15.10.2019р.-15.01.2020р.
https://a-bank.com.ua/news/winter-stock

2) Земельний Капітал
Депозит «НОВОРІЧНИЙ БОНУС» (діє по 27.12.2019р.)
https://www.zemcap.com/ua/depozity.html

доєднюйтесь, колеги!

ComInBank
«Подвійне свято – подвійна вигода»
з 2 грудня 2019 року по 31 січня 2020 року
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  ramaz написав:ComInBank
«Подвійне свято – подвійна вигода»
з 2 грудня 2019 року по 31 січня 2020 року

Який гарантований прОцент малюється з виплатою щомісячно?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:28

  greenozon написав:Пропоную збирати в одному місці банки БСУ, що
є щедрими до НовоРічних-Різдвяних свят по депоставках

наразі на обрії засвітились лише два банки, очевидно в них хороший маркетинг, який розуміє що прогавити даний шанс не можна
інші поки в летаргічному сні :)

1) АБанк
Акція “Зимовий запас” діє з 15.10.2019р.-15.01.2020р.
https://a-bank.com.ua/news/winter-stock

2) Земельний Капітал
Депозит «НОВОРІЧНИЙ БОНУС» (діє по 27.12.2019р.)
https://www.zemcap.com/ua/depozity.html

доєднюйтесь, колеги!


3) Форвард - Банк.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:37

greenozon

Это в Земельном Капитале 5.5% в долларах от 90 до 180 дней или у меня с глазами что-то?
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