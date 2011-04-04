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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 629630631632
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:18

  NDV написав:greenozon

Это в Земельном Капитале 5.5% в долларах от 90 до 180 дней или у меня с глазами что-то?

Сурово.
Они в фонде хоть? Надо будет на полгода занести немного...
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:27

Re: Байки про банки і не тільки....

Альянс в гривне 19% раздает, что то донецкие помойки раздухарились...
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:32

  escobar написав:Альянс в гривне 19% раздает, что то донецкие помойки раздухарились...

То більше Фонда...мабуть.
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Вуйцьо Бєня ізнивається над Катериною і дідЯшею :(
http://finbalance.com.ua/news/rozhkova---pro-mitinhi-pid-svom-budinkom-i-budinkom-smoliya
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:38

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:Вуйцьо Бєня ізнивається над Катериною і дідЯшею :(
http://finbalance.com.ua/news/rozhkova---pro-mitinhi-pid-svom-budinkom-i-budinkom-smoliya


Никто не обещал, что забрать банк у Бени будет легко и просто.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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