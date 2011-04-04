Сурово.
Они в фонде хоть? Надо будет на полгода занести немного...
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:18
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Альянс в гривне 19% раздает, что то донецкие помойки раздухарились...
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:32
То більше Фонда...мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:34
Вуйцьо Бєня ізнивається над Катериною і дідЯшею
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:38
Re: Байки про банки і не тільки....
Никто не обещал, что забрать банк у Бени будет легко и просто.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|