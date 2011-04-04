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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 630631632633
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:26

https://www.asviobank.ua/tl_files/depos ... it_fiz.pdf
А на 10 років тут є депо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:52

  escobar написав:Альянс в гривне 19% раздает, что то донецкие помойки раздухарились...

https://bankalliance.ua/interest_rates
Хто хоче таких 19%?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:55

  escobar написав:Альянс в гривне 19% раздает, что то донецкие помойки раздухарились...

де ви побачили 19?
18 на рік виплата в кінці сроку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:34

  greenozon написав:
  escobar написав:Альянс в гривне 19% раздает, что то донецкие помойки раздухарились...

де ви побачили 19?
18 на рік виплата в кінці сроку

сума вкладу більше 250 000 гривень / 10 000 дол. США / 10 000 Євро відсоткова ставка збільшується на 1%
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 05:56

  NDV написав:greenozon

Это в Земельном Капитале 5.5% в долларах от 90 до 180 дней или у меня с глазами что-то?

Это не с глазами, это звоночек над банкой.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 06:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  swan forever написав:это звоночек над банкой.


Сейчас Рожковой не до ВА , ей главное в дурку не попасть.
А Смолий сидит ровно и БАСНОСЛОВНО РАД, що його не чіпають. В монетки грається .....
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:33

У Голосіївському районі Києва у вівторок, 3 грудня, група невідомих у масках пограбувала чоловіка біля одного з відділень "ПриватБанку".

Це сталося близько 15:00 на вулиці Михайла Ломоносова

Злочинці, попередньо, троє чоловіків, вирвали з рук потерпілого сумку, коли той виходив із банку, і зникли на BMW X5. У місті ввели оперативний план "Перехоплення".
У сумці були ключі від автомобіля та гроші в сумі 70 тисяч гривень. Крім того, грабіжники за допомогою ножа пробили колеса автомобіля чоловіка, якого обікрали.
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... i-kiiv.htm

розбій, Х5 і 70 тис грн... :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:52

  demichh написав:
  escobar написав:
  NDV написав:greenozon

Это в Земельном Капитале 5.5% в долларах от 90 до 180 дней или у меня с глазами что-то?

Сурово.
Они в фонде хоть? Надо будет на полгода занести немного...

А в асвио 6 % на валюту $ https://www.asviobank.ua/depoziti-krediti.html


У Мистобанка тоже высокие ставки на валютные депо
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
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