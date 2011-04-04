А на 10 років тут є депо?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:26
А на 10 років тут є депо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:52
Хто хоче таких 19%?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:55
де ви побачили 19?
18 на рік виплата в кінці сроку
Додано: Вів 03 гру, 2019 22:34
сума вкладу більше 250 000 гривень / 10 000 дол. США / 10 000 Євро відсоткова ставка збільшується на 1%
Black Jack - White Business
Додано: Сер 04 гру, 2019 05:56
Это не с глазами, это звоночек над банкой.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 04 гру, 2019 06:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Сейчас Рожковой не до ВА , ей главное в дурку не попасть.
А Смолий сидит ровно и БАСНОСЛОВНО РАД, що його не чіпають. В монетки грається .....
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 04 гру, 2019 09:33
У Голосіївському районі Києва у вівторок, 3 грудня, група невідомих у масках пограбувала чоловіка біля одного з відділень "ПриватБанку".
Це сталося близько 15:00 на вулиці Михайла Ломоносова
Злочинці, попередньо, троє чоловіків, вирвали з рук потерпілого сумку, коли той виходив із банку, і зникли на BMW X5. У місті ввели оперативний план "Перехоплення".
У сумці були ключі від автомобіля та гроші в сумі 70 тисяч гривень. Крім того, грабіжники за допомогою ножа пробили колеса автомобіля чоловіка, якого обікрали.
розбій, Х5 і 70 тис грн...
Додано: Сер 04 гру, 2019 09:52
У Мистобанка тоже высокие ставки на валютные депо
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:15
ну якщо вже гратись в жирних котів то тоді ось вам хід конем -
сума вкладу більше 1 000 000 гривень / 30 000 дол.США / 30 000 Євро відсоткова ставка збільшується на 1,5%
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:45
Вкладчики, отсудившие свои депозиты у проблемных банков до введения в них временных администраций, имеют право на возврат средств и на выплату неустойки. К такому выводу пришел Верховный суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда в ходе рассмотрения дела №761/14537/15-ц.
Размер неустойки рассчитывается по формуле 3% в день плюс текущий индекс инфляции, как это предусмотрено ст. 625 Гражданского кодекса
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