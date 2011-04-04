greenozon
неплохо
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 гру, 2019 13:56
Re: Байки про банки і не тільки....
п.с. Ну и шапито не попал в рейтинг.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:14
Ця банка завелика для цієї замітки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:14
Ризики від Катерини
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:34
Здесь уже риски не сопоставимы с учетом суммы гарантирования. Если при четверти миллиона "потеряется" только филейная часть, то во втором останется только membrum.
Black Jack - White Business
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