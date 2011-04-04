RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:46

greenozon

неплохо :(
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 09.06.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:56

Re: Байки про банки і не тільки....

Огляд ставок за депозитами. Які банки платять вкладникам більше (Минфин)

п.с. Ну и шапито не попал в рейтинг.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8702
З нами з: 03.11.08
Подякував: 685 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:14


Ця банка завелика для цієї замітки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30460
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:14

Ризики від Катерини
https://minfin.com.ua/ua/2018/12/03/35857321/
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30460
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:34

  greenozon написав:ну якщо вже гратись в жирних котів то тоді ось вам хід конем -

сума вкладу більше 1 000 000 гривень / 30 000 дол.США / 30 000 Євро відсоткова ставка збільшується на 1,5%

Здесь уже риски не сопоставимы с учетом суммы гарантирования. Если при четверти миллиона "потеряется" только филейная часть, то во втором останется только membrum.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8702
З нами з: 03.11.08
Подякував: 685 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:45

  ruvex написав:
  greenozon написав:ну якщо вже гратись в жирних котів то тоді ось вам хід конем -

сума вкладу більше 1 000 000 гривень / 30 000 дол.США / 30 000 Євро відсоткова ставка збільшується на 1,5%

Здесь уже риски не сопоставимы с учетом суммы гарантирования. Если при четверти миллиона "потеряется" только филейная часть, то во втором останется только membrum.

А може Сосіс заштрахувати депо? :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30460
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:40

  Квесторе_поверніться написав:Ризики від Катерини
https://minfin.com.ua/ua/2018/12/03/35857321/

Ничего, что статье уже год? :roll:
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2117
З нами з: 15.09.08
Подякував: 142 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:03

  Vial написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ризики від Катерини
https://minfin.com.ua/ua/2018/12/03/35857321/

Ничего, что статье уже год? :roll:

Актуальність лишається.
Ну й рік без краху банок в БС Неньки...гроші люблять тишину.
Ось тільки ще один ризик намалювався...мабуть основний...вуйцьо Бєня.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30460
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 631632633634
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 212183
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 80044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20518
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16752)
04.12.2019 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.