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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 07 гру, 2019 21:33
ТИХИЙ написав: flyman написав:
ти задовбав своїми рагульскими погонялами, пиши як нормальні люди та невийо...
Поставте в ігнор і не парьтесь...
здраво,априори.Создать такой ник типа "Алексей Яковлевич вернись",про аляка,"Оксанка вернись" про санька и т.п.,в этом тяжелом случаи о квесторе,уходу которого приложил клаву знатный троль- верх интеллекта,ну хоть Дмитренку 1 лайк поставила(и то спустя квартал
)
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: Суб 07 гру, 2019 21:40
Мизантрóп
але в якомусь сенсі це кумедно і смішншо
в кожному цирку має бути свій циркач
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greenozon
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Додано: Суб 07 гру, 2019 21:47
greenozon може їй допре,і її розумітиме простий люд.А так кумедно й годі
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: Нед 08 гру, 2019 02:00
Мизантрóп написав:
Создать такой ник типа "Алексей Яковлевич вернись",про аляка
Боюсь пока курс не начнет приближаться к 35, это совсем малоактуально
Квесторе_поверніться написав: escobar написав:
Интересуют варианты открытия столбиков в самых распространенных банках на год, с перспективой их максимального пополнения где то в июле-августе.
І це має бути валюта?
Да. Американская
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escobar
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