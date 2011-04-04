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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 638639640641
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:33

  ТИХИЙ написав:
  flyman написав:ти задовбав своїми рагульскими погонялами, пиши як нормальні люди та невийо...

Поставте в ігнор і не парьтесь...

здраво,априори.Создать такой ник типа "Алексей Яковлевич вернись",про аляка,"Оксанка вернись" про санька и т.п.,в этом тяжелом случаи о квесторе,уходу которого приложил клаву знатный троль- верх интеллекта,ну хоть Дмитренку 1 лайк поставила(и то спустя квартал :evil: )
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:40

Мизантрóп
але в якомусь сенсі це кумедно і смішншо

в кожному цирку має бути свій циркач
:wink:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:47

greenozon може їй допре,і її розумітиме простий люд.А так кумедно й годі
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 02:00

  Мизантрóп написав:Создать такой ник типа "Алексей Яковлевич вернись",про аляка

Боюсь пока курс не начнет приближаться к 35, это совсем малоактуально :(


  Квесторе_поверніться написав:
  escobar написав:Интересуют варианты открытия столбиков в самых распространенных банках на год, с перспективой их максимального пополнения где то в июле-августе.

І це має бути валюта?

Да. Американская
escobar
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