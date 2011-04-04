Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Вопрос к аудитории, какой инструмент оплаты коммуналки с кешбеком? Что, где и когда? Дякую!
Из доступного сейчас - те кто платит на постоянной основе: тася Большая Пятёрка (по дебютной будет также 10% на остаток) - 1% отката деньгами тася Плативка Платинум (учитывая, что Вы известный буржуа, занесёте как обычно - и получите карту на шару) - 1% отката деньгами Тикетс ОТП - 1% отката (бонусами тикетса) карта Сильпо (от Востока) - 1% фантиками сильпо (выплаты раз в квартал) Разные ревордсы (о,4% ... 0,8% отката, например Украгаз, Кредо)
временное: ну и хит сезона NEW card от Укрсиба 5% деньгами (выплата раз в месяц), - действует 6 месяцев.
платить если не заморачиваться с сайтами поставщиков: Портмоне - 19.90/месяц за каждые два комплекта счетов НекстПриват - комиссия в основном 0,5% (минимум 1 грн.)
500, спеціально для Вас 1. Земельний капітал. 2. А. 3. Форвард. 4. Комінбанк. 5. МІБ 6. Універсал.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.