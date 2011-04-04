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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 13:32

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:Оновлю НовоРічний і Акційний Хіт Парад
==========================================

Пропоную збирати в одному місці банки БСУ, що
є щедрими до НовоРічних-Різдвяних свят по депоставках

доєднюйтесь, колеги!
8)

Вы собрали уже всё, что актуально на данный момент
Разве что, можно добавить еще "Универсал" - там электронная лотерея продолжается до 17.01.2020 включительно

Добавив би Порох банку.
1. Зємеля.
2. Братки.
3. Фарс.
4. Комерційні індустріали.
5. Порохбанка
6. Комса2.
Всі інші банки менше 17,75% в гривні...чи помиляюсь?


Не буду оригинальным и в очередной раз в числе прочих напишу, что простым читателям форума этот поток сознания не скажет ничего.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 13:39

500 там такое в порядке вещей :evil:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:27

  Goodman написав:Брати та сестри! Допоможіть!

Вопрос к аудитории, какой инструмент оплаты коммуналки с кешбеком?
Что, где и когда? Дякую!


Из доступного сейчас - те кто платит на постоянной основе:
тася Большая Пятёрка (по дебютной будет также 10% на остаток) - 1% отката деньгами
тася Плативка Платинум (учитывая, что Вы известный буржуа, занесёте как обычно - и получите карту на шару) - 1% отката деньгами
Тикетс ОТП - 1% отката (бонусами тикетса)
карта Сильпо (от Востока) - 1% фантиками сильпо (выплаты раз в квартал)
Разные ревордсы (о,4% ... 0,8% отката, например Украгаз, Кредо)

временное:
ну и хит сезона NEW card от Укрсиба 5% деньгами (выплата раз в месяц), - действует 6 месяцев.

платить если не заморачиваться с сайтами поставщиков:
Портмоне - 19.90/месяц за каждые два комплекта счетов
НекстПриват - комиссия в основном 0,5% (минимум 1 грн.)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  uaprofi написав:Из доступного сейчас - те кто платит на постоянной основе:

+еко максимум ще від Алли - 2% фантами.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:24

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, скоро в Альфе заканчивается ввлютный депо.
Ставки в долларе на год смешные, на два уже лучше.
Ваше мнение, стоит открывать на два года в Альфе?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:39

  Алексей77 написав:Господа, скоро в Альфе заканчивается ввлютный депо.
Ставки в долларе на год смешные, на два уже лучше.
Ваше мнение, стоит открывать на два года в Альфе?

смелее https://file.liga.net/persons/rashkovan-vladislav
Господа все в Париже© , а наши в МВФ :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:40

Алексей77
якщо є капітал можна спробувати в А-Клубі Альфи
https://alfabank.ua/storage/files/depoz ... 112019.pdf

загалом жирні вклади несуть в держбанки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:57

  Алексей77 написав:Господа, скоро в Альфе заканчивается ввлютный депо.
Ставки в долларе на год смешные, на два уже лучше.
Ваше мнение, стоит открывать на два года в Альфе?

Аналогично.
Забираю, разношу по старым столбам в форварде, и на карту под 3% в конкорд
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:08

500, спеціально для Вас
1. Земельний капітал.
2. А.
3. Форвард.
4. Комінбанк.
5. МІБ
6. Універсал.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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