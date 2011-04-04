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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 гру, 2019 20:26
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Найкращі на фінансах...це вониtopic230802.html?start=80
Король Квестор пішов...слава новому Королю.
ну не придумывайте
Квестор всегда Квестор
И пора ему таки возвращаться на свою ветку
Король! Я Тобі присягнув!
Ти вже не належиш сам собі.
Ти є символ відваги і честі! Тримай міцно цю булаву!
Квесторе_поверніться написав:
Найкращі на фінансах...це вониtopic230802.html?start=80
Король Квестор пішов...слава новому Королю.
Слава Цезарю!
"Взял корону - держи! Потому что за корону дерутся. А мы тебе желаем успеха. Никому не отдавай..." Леонид Брежнев
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:40
clientage
Вітаю із заслуженою перемогою!
Нехай Ваше добро і щирість завжди повертаються сторицею!!!
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:42
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Найкращі на фінансах...це вониtopic230802.html?start=80
Король Квестор пішов...слава новому Королю.
ну не придумывайте
Квестор всегда Квестор
И пора ему таки возвращаться на свою ветку
Вже не повернеться...мабуть.
Але всі тепер знають, що найкращим на фінансах є Сlientage.
Добра Ви людина і роздаєте добро іншим.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:46
Квесторе_поверніться написав:
Але всі тепер знають, що найкращим на фінансах є Сlientage.Добра
Ви людина і роздаєте добро
іншим.
V2 написав:clientage
Вітаю із заслуженою перемогою!
Нехай Ваше добро
і щирість завжди повертаються сторицею!!!
Ключове слово.
Щирі вітання! Я радий, що переміг пан clientage.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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