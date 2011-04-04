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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:26

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Найкращі на фінансах...це вони
topic230802.html?start=80
Король Квестор пішов...слава новому Королю.

ну не придумывайте
Квестор всегда Квестор
И пора ему таки возвращаться на свою ветку :)

Король! Я Тобі присягнув! 8) Ти вже не належиш сам собі. :) Ти є символ відваги і честі! Тримай міцно цю булаву! 8)
  Квесторе_поверніться написав:Найкращі на фінансах...це вони
topic230802.html?start=80
Король Квестор пішов...слава новому Королю.
Слава Цезарю! 8)


"Взял корону - держи! Потому что за корону дерутся. А мы тебе желаем успеха. Никому не отдавай..." Леонид Брежнев
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:40

clientage
Вітаю із заслуженою перемогою!
Нехай Ваше добро і щирість завжди повертаються сторицею!!!
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:42

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Найкращі на фінансах...це вони
topic230802.html?start=80
Король Квестор пішов...слава новому Королю.

ну не придумывайте
Квестор всегда Квестор
И пора ему таки возвращаться на свою ветку :)

Вже не повернеться...мабуть. :(
Але всі тепер знають, що найкращим на фінансах є Сlientage.
Добра Ви людина і роздаєте добро іншим.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:46

  Квесторе_поверніться написав:
Але всі тепер знають, що найкращим на фінансах є Сlientage.
Добра Ви людина і роздаєте добро іншим.

  V2 написав:clientage
Вітаю із заслуженою перемогою!
Нехай Ваше добро і щирість завжди повертаються сторицею!!!

Ключове слово. :) Щирі вітання! Я радий, що переміг пан clientage. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27152
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
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  #<1 ... 639640641642
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