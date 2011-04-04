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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:26

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Найкращі на фінансах...це вони
topic230802.html?start=80
Король Квестор пішов...слава новому Королю.

ну не придумывайте
Квестор всегда Квестор
И пора ему таки возвращаться на свою ветку :)

Король! Я Тобі присягнув! 8) Ти вже не належиш сам собі. :) Ти є символ відваги і честі! Тримай міцно цю булаву! 8)
  Квесторе_поверніться написав:Найкращі на фінансах...це вони
topic230802.html?start=80
Король Квестор пішов...слава новому Королю.
Слава Цезарю! 8)


"Взял корону - держи! Потому что за корону дерутся. А мы тебе желаем успеха. Никому не отдавай..." Леонид Брежнев
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:40

clientage
Вітаю із заслуженою перемогою!
Нехай Ваше добро і щирість завжди повертаються сторицею!!!
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:42

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Найкращі на фінансах...це вони
topic230802.html?start=80
Король Квестор пішов...слава новому Королю.

ну не придумывайте
Квестор всегда Квестор
И пора ему таки возвращаться на свою ветку :)

Вже не повернеться...мабуть. :(
Але всі тепер знають, що найкращим на фінансах є Сlientage.
Добра Ви людина і роздаєте добро іншим.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:46

  Квесторе_поверніться написав:
Але всі тепер знають, що найкращим на фінансах є Сlientage.
Добра Ви людина і роздаєте добро іншим.

  V2 написав:clientage
Вітаю із заслуженою перемогою!
Нехай Ваше добро і щирість завжди повертаються сторицею!!!

Ключове слово. :) Щирі вітання! Я радий, що переміг пан clientage. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:59

  V2 написав:clientage
Вітаю із заслуженою перемогою!
Нехай Ваше добро і щирість завжди повертаються сторицею!!!

Приєднуюсь. Мої вітання і вдячність. Тутешня атмосфера існує завдяки Вам, не лише звичайно, але насправді великою мірою. Так тримати!
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:49

Re: Байки про банки і не тільки....

Зеленый бегемот сбросил ставки по депо ниже ощАда, теперь я видел все :o
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:55

  Алексей77 написав:Господа, скоро в Альфе заканчивается ввлютный депо.
Ставки в долларе на год смешные, на два уже лучше.
Ваше мнение, стоит открывать на два года в Альфе?

В ком банках ставки смешные стали. Лучше уж по гос ощАдам на год.

Или по скунсам с 5%, ну если только жестко лимитировать сумму вклада и вас риск заводит...
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:46

  500 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Вы собрали уже всё, что актуально на данный момент
Разве что, можно добавить еще "Универсал" - там электронная лотерея продолжается до 17.01.2020 включительно

Добавив би Порох банку.
1. Зємеля.
2. Братки.
3. Фарс.
4. Комерційні індустріали.
5. Порохбанка
6. Комса2.
Всі інші банки менше 17,75% в гривні...чи помиляюсь?


Не буду оригинальным и в очередной раз в числе прочих напишу, что простым читателям форума этот поток сознания не скажет ничего.

Тот, кто мимо проходил - не поймёт, а постоянным читателям (кто без склероза) всё понятно.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  escobar написав:Лучше уж по гос ощАдам на год.

так в ощаді бабки крадуть
воно вам нада? :)
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