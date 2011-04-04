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Квесторе_поверніться написав:Найкращі на фінансах...це вони topic230802.html?start=80 Король Квестор пішов...слава новому Королю.
ну не придумывайте Квестор всегда Квестор И пора ему таки возвращаться на свою ветку
Король! Я Тобі присягнув! Ти вже не належиш сам собі. Ти є символ відваги і честі! Тримай міцно цю булаву!
Квесторе_поверніться написав:Найкращі на фінансах...це вони topic230802.html?start=80 Король Квестор пішов...слава новому Королю.
Слава Цезарю!
"Взял корону - держи! Потому что за корону дерутся. А мы тебе желаем успеха. Никому не отдавай..." Леонид Брежнев
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Квесторе_поверніться написав:Найкращі на фінансах...це вони topic230802.html?start=80 Король Квестор пішов...слава новому Королю.
ну не придумывайте Квестор всегда Квестор И пора ему таки возвращаться на свою ветку
Вже не повернеться...мабуть. Але всі тепер знають, що найкращим на фінансах є Сlientage. Добра Ви людина і роздаєте добро іншим.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав: Але всі тепер знають, що найкращим на фінансах є Сlientage. Добра Ви людина і роздаєте добро іншим.
V2 написав:clientage Вітаю із заслуженою перемогою! Нехай Ваше добро і щирість завжди повертаються сторицею!!!
Ключове слово. Щирі вітання! Я радий, що переміг пан clientage.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.