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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 640641642643
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:04

  Мизантрóп написав:500 там такое в порядке вещей :evil:

наюхбанк, акція 191613
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:19

  ihorsic написав:Так всеж таки давайте поділимся валютними стовпчиками. Цікавить долар і євро!

Асвио
6,00% на год
мин.сумма 1000$
но не указано, есть пополнение или нет
Ставок в Евро нет.
https://www.asviobank.ua/tl_files/depos ... it_fiz.pdf

Мисто
мин.сумма 200,00 USD/EUR
5,50% на срок 18 месяцев с пополнением, % в конце срока
5,25% на срок 18 месяцев с пополнением, % ежемесячно
https://mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/

Коминвест банк
Депозит "Звичайний"
мин.сумма 500,00 USD/EUR
5,50% на срок 12 месяцев с пополнением, % ежемесячно
5,25% на срок 18 месяцев с пополнением, % ежемесячно
6,00% на срок 60 месяцев с пополнением, % ежемесячно
http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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