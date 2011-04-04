наюхбанк, акція 191613
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 гру, 2019 17:04
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:19
Асвио
6,00% на год
мин.сумма 1000$
но не указано, есть пополнение или нет
Ставок в Евро нет.
Мисто
мин.сумма 200,00 USD/EUR
5,50% на срок 18 месяцев с пополнением, % в конце срока
5,25% на срок 18 месяцев с пополнением, % ежемесячно
Коминвест банк
Депозит "Звичайний"
мин.сумма 500,00 USD/EUR
5,50% на срок 12 месяцев с пополнением, % ежемесячно
5,25% на срок 18 месяцев с пополнением, % ежемесячно
6,00% на срок 60 месяцев с пополнением, % ежемесячно
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:32
2. Прибрати наЛОХ на депозити
3. Ставки по гривні не менше 25% і 13% по валюті.
4. Більше аХцій, подарунків, жирний кешбек, кредитка з грейсом під депозит.
П.С. Свято наближається, а пусто на лавках..
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 11 гру, 2019 04:29
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