Додано: Сер 11 гру, 2019 10:54

Судячи з ситуації навколо облікової ставки НБУ буде прийняте рішення про суттєве її зниження.

Ситуація з валютним курсом заганяє імяреків в гривнядепо.

Як на мене цьому загону слід піддатися (хоча б тому що поїзд піде) але без фанатизму. Як стримуючий фактор - це тітка світова криза яка може прийти в 2020 а може і не прийти. Валютна подушка має бути.

Можна бавитися і в інші інвестиції...але це на інших гілках finance.ua.

Тому найактуальніші це стовпи в гривні з якомога лояльнішими умовами поповнення на різноманітні терміни.