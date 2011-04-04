наюхбанк, акція 191613
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 гру, 2019 17:04
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:19
Асвио
6,00% на год
мин.сумма 1000$
но не указано, есть пополнение или нет
Ставок в Евро нет.
Мисто
мин.сумма 200,00 USD/EUR
5,50% на срок 18 месяцев с пополнением, % в конце срока
5,25% на срок 18 месяцев с пополнением, % ежемесячно
Коминвест банк
Депозит "Звичайний"
мин.сумма 500,00 USD/EUR
5,50% на срок 12 месяцев с пополнением, % ежемесячно
5,25% на срок 18 месяцев с пополнением, % ежемесячно
6,00% на срок 60 месяцев с пополнением, % ежемесячно
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:32
2. Прибрати наЛОХ на депозити
3. Ставки по гривні не менше 25% і 13% по валюті.
4. Більше аХцій, подарунків, жирний кешбек, кредитка з грейсом під депозит.
П.С. Свято наближається, а пусто на лавках..
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 11 гру, 2019 04:29
Додано: Сер 11 гру, 2019 08:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Как будут работать банки на новый год.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:10
Не фуліганьте.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:54
Судячи з ситуації навколо облікової ставки НБУ буде прийняте рішення про суттєве її зниження.
Ситуація з валютним курсом заганяє імяреків в гривнядепо.
Як на мене цьому загону слід піддатися (хоча б тому що поїзд піде) але без фанатизму. Як стримуючий фактор - це тітка світова криза яка може прийти в 2020 а може і не прийти. Валютна подушка має бути.
Можна бавитися і в інші інвестиції...але це на інших гілках finance.ua.
Тому найактуальніші це стовпи в гривні з якомога лояльнішими умовами поповнення на різноманітні терміни.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:22
Re: Байки про банки і не тільки....
В МИБ сейчас оформляют максимум на 3 года.Хотел на больше- сказали уже на 10 лет нет.
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:27
на столбах ничего не заработаешь....
вижу 2 варианта:
1. кто не вышел в гривну из валюты по 26, 25-пусть остается в валюте
(не вижу сенсу сдавать доллар по 23,50)
2. тот, кто сейчас серьезно играет в гривну, должен учитывать все риски и лучше разбить средства на сроки.
25-30% гривны на длинные сроки 6мес/9мес
40% на сроки 3 мес
и 30% на коротких депо 1мес(2недели)
про пополнение-сейчас редко пользуюсь этой опцией (потому как ее у многих уже нет)
проще открыть новый депо
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:46
Грамотно.
|