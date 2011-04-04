Вони не для заробітку а для маневру.
Ваша гривне стратегія на 9 місяців, коли ставки можуть суттєво зменшитись.
Стовпи цю стратегію видовжують.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Вони не для заробітку а для маневру.
Ваша гривне стратегія на 9 місяців, коли ставки можуть суттєво зменшитись.
Стовпи цю стратегію видовжують.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:37
Десь там зверху не дозволили депо на довший термін?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:40
звикаю до сленга
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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