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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 641642643644
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:на столбах ничего не заработаешь....

Вони не для заробітку а для маневру.
Ваша гривне стратегія на 9 місяців, коли ставки можуть суттєво зменшитись.
Стовпи цю стратегію видовжують.
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  Вадимка написав:В МИБ сейчас оформляют максимум на 3 года.Хотел на больше- сказали уже на 10 лет нет.

Десь там зверху не дозволили депо на довший термін?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:40

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:
  Мизантрóп написав:500 там такое в порядке вещей :evil:

наюхбанк, акція 191613

Не фуліганьте. :)

звикаю до сленга
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:17

что за зверь наюхбанк?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:28

А тим часом скандальний законопроект ' щодо звільнення від оподаткування деяких доходів фізичних осіб' поволі сунеться владними сирими коридорами...

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67479
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:34

  Oleg_Sa написав:что за зверь наюхбанк?

Звали поросят: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. :P
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Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:49

  greenozon написав:А тим часом скандальний законопроект ' щодо звільнення від оподаткування деяких доходів фізичних осіб' поволі сунеться владними сирими коридорами...

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67479

А это точно тот законопроект?
Тут пишут "инициатор - Дубинский".
Но в оригинале автор - "свадебный фотограф Штепа"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:55

  greenozon написав:А тим часом скандальний законопроект ' щодо звільнення від оподаткування деяких доходів фізичних осіб' поволі сунеться владними сирими коридорами...

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67479

Не верю что будет отмена для депозитчиков :(
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:03

  ihorsic написав:Как будут работать банки на новый год.
https://dnpr.com.ua/sobytija/kak-budut- ... aspisanie/


Я по вашему тексту смастерила себе табличку с 21-го грудня до 12-го січня.
Мне так нагляднее:

Зображення

Серый кружок - банки работают без клиентов.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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