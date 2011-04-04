Вони не для заробітку а для маневру.
Ваша гривне стратегія на 9 місяців, коли ставки можуть суттєво зменшитись.
Стовпи цю стратегію видовжують.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Вони не для заробітку а для маневру.
Ваша гривне стратегія на 9 місяців, коли ставки можуть суттєво зменшитись.
Стовпи цю стратегію видовжують.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:37
Десь там зверху не дозволили депо на довший термін?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:40
звикаю до сленга
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:28
А тим часом скандальний законопроект ' щодо звільнення від оподаткування деяких доходів фізичних осіб' поволі сунеться владними сирими коридорами...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:34
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:49
А это точно тот законопроект?
Тут пишут "инициатор - Дубинский".
Но в оригинале автор - "свадебный фотограф Штепа"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:55
Не верю что будет отмена для депозитчиков
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:03
Я по вашему тексту смастерила себе табличку с 21-го грудня до 12-го січня.
Мне так нагляднее:
Серый кружок - банки работают без клиентов.
Жадность и Отвага!
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