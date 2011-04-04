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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:05
+50грн !
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Додано: Сер 11 гру, 2019 21:17
viewtopic.php?p=4810970#p4810970
Black Jack - White Business
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:45
Но тем не менее без столбов не обойтись. Многие банки светившие депозиты летом-осенью в диапазоне 17-19% сейчас уже сбавили обороты. Многих из них по регионам просто нет. И открыть новые депозиты сейчас, а тем более на срок 3-6 месяцев с хорошими процентами невозможно. А минус налог это уже и слезы. Так что без грамотных столбов не обойтись.
Просто риски диверсифицировать в процентном отношении валюта-гривна.
Иначе ловля блох не принесет абсолютно ничего. Учесть, когда может быть разворот в тренде и попасть на конец депозита - задача лотереи, а если курс уйдет быстро то и подавно.
п.с. Мне это напомнило недавние метания по разрыву и открытию "безналогового" в ПБ.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:15
Re: Байки про банки і не тільки....
У кого дія діє?
монобандиты не шлют ссыль на бету
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:23
мінфін оглядув депо-ставки по *великих* банках
тренд - зниження по усіх фронтах (грн, $, Є)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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