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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 642643644645
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:05

о які в нього цікаві відносити - Швейцарія, Ізраїль, Вірменія :)
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:17

  lubopytnaya написав:
  ihorsic написав:Как будут работать банки на новый год.
https://dnpr.com.ua/sobytija/kak-budut- ... aspisanie/


Я по вашему тексту смастерила себе табличку с 21-го грудня до 12-го січня.
Мне так нагляднее:

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Серый кружок - банки работают без клиентов.

viewtopic.php?p=4810970#p4810970
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:45

  LuckyG написав:
  prodigy написав:на столбах ничего не заработаешь....

вижу 2 варианта:
1. кто не вышел в гривну из валюты по 26, 25-пусть остается в валюте
(не вижу сенсу сдавать доллар по 23,50)
2. тот, кто сейчас серьезно играет в гривну, должен учитывать все риски и лучше разбить средства на сроки.
25-30% гривны на длинные сроки 6мес/9мес
40% на сроки 3 мес
и 30% на коротких депо 1мес(2недели)

про пополнение-сейчас редко пользуюсь этой опцией (потому как ее у многих уже нет)
проще открыть новый депо

Грамотно.

Но тем не менее без столбов не обойтись. Многие банки светившие депозиты летом-осенью в диапазоне 17-19% сейчас уже сбавили обороты. Многих из них по регионам просто нет. И открыть новые депозиты сейчас, а тем более на срок 3-6 месяцев с хорошими процентами невозможно. А минус налог это уже и слезы. Так что без грамотных столбов не обойтись.
Просто риски диверсифицировать в процентном отношении валюта-гривна.
Иначе ловля блох не принесет абсолютно ничего. Учесть, когда может быть разворот в тренде и попасть на конец депозита - задача лотереи, а если курс уйдет быстро то и подавно.
п.с. Мне это напомнило недавние метания по разрыву и открытию "безналогового" в ПБ.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:15

Re: Байки про банки і не тільки....

У кого дія діє?
https://team.diia.gov.ua/
https://plan.diia.gov.ua/
монобандиты не шлют ссыль на бету :mrgreen:

пс пришло запиздалое обещание ток :mrgreen:

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Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 11 гру, 2019 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:23

мінфін оглядув депо-ставки по *великих* банках

тренд - зниження по усіх фронтах (грн, $, Є)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... nye-banki/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 01:18

Re: Байки про банки і не тільки....

И это только начало. Вон угговна до конца 2020 ставку ниже 10% ванговала.

В валютных депо уже сейчас сидеть ниачом вариант :cry:
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