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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 643644645646
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:57

  greenozon написав:о які в нього цікаві відносити - Швейцарія, Ізраїль, Вірменія :)
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вылитый "андроид"
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:48

  uaprofi написав:
  clientage написав:Зображення


а кто как думает - те банки что проводят п2п платежи по счёту в день операции, проведут поступления на карту по счёту 28 декабря?

Нет, все будут манипулировать отчетностью - кому надо проведут, кому не надо не проведут
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:52

Хто має підписку в ЮКонтрол - викладіть будь ласка звідти ренкінг банків

https://youcontrol.com.ua/news/mistse-b ... kfinscore/

PS знайшов - ця інфа доступна всім


https://youcontrol.com.ua/bank-finscore/

топ 3 досить рідкісні банки...
+50грн !
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