вылитый "андроид"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:57
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:48
Нет, все будут манипулировать отчетностью - кому надо проведут, кому не надо не проведут
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:52
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PS знайшов - ця інфа доступна всім
топ 3 досить рідкісні банки...
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