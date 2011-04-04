вылитый "андроид"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:57
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:48
Нет, все будут манипулировать отчетностью - кому надо проведут, кому не надо не проведут
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:52
Хто має підписку в ЮКонтрол - викладіть будь ласка звідти ренкінг банків
PS знайшов - ця інфа доступна всім
топ 3 досить рідкісні банки...
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Додано: Чет 12 гру, 2019 13:14
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:38
надо...
только до 2022г вряд ли
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Національний банк України прийняв рішення про зниження рівня облікової ставки одразу на 2% - до 13,5%
Відповідне рішення монетарний комітет Нацбанку ухвалив 12 грудня за підсумками останнього у 2019 році засідання, передає пресслужба.
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:45
Re: Байки про банки і не тільки....
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:48
Еще годик кантуемся на 18%, а через полгода будемпасматреть
Я до последнего ждал Альянс, но вчера таки доразместился у Шапито и Моню пополнил.
Всьоо... жду НГ, лыжи Буковеля и песок Ебипта
... делайте хоть что-нибудь!
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