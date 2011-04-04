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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 644645646647
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:17

Швидка ціль облікову ставку загнати до 8%.
Наступне зниження 30 січня року 2020.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:21

А мне чот это все видится войной с кабмином :roll:
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:25

скоро и шарик сдуется :(
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:28

  demichh написав:скоро и шарик сдуется :(

так шоо, на 2ю работу устраиваться? :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:36

  Квесторе_поверніться написав:Швидка ціль облікову ставку загнати до 8%.
Наступне зниження 30 січня року 2020.

В 2013 була вона 6.5%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:так шоо, на 2ю работу устраиваться? :cry:

Это же не наш метод :)
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:52

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Швидка ціль облікову ставку загнати до 8%.
Наступне зниження 30 січня року 2020.

В 2013 була вона 6.5%

А інфляція яка була і який мала тренд?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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