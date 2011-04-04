Швидка ціль облікову ставку загнати до 8%.
Наступне зниження 30 січня року 2020.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:17
Швидка ціль облікову ставку загнати до 8%.
Наступне зниження 30 січня року 2020.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:21
А мне чот это все видится войной с кабмином
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:28
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:36
В 2013 була вона 6.5%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:52
А інфляція яка була і який мала тренд?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:59
Руки геть від Катерини
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:28
- Мойша, ты уже устроился? - Нет! Еще работаю!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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