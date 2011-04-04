Швидка ціль облікову ставку загнати до 8%.
Наступне зниження 30 січня року 2020.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:17
Швидка ціль облікову ставку загнати до 8%.
Наступне зниження 30 січня року 2020.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:21
А мне чот это все видится войной с кабмином
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:28
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:36
В 2013 була вона 6.5%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:52
А інфляція яка була і який мала тренд?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:59
Руки геть від Катерини
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:28
- Мойша, ты уже устроился? - Нет! Еще работаю!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 12 гру, 2019 18:26
У законопроєкт, який має на меті неповернення Приватбанку Коломойському, не потрапила узгоджена з МВФ норма, яка дозволяє притягнути до відповідальності власників інших системних банків, виведених з ринку.
Про це повідомляє "Дзеркало тижня".
Зазначається, що наразі термін ліквідації банку обмежується 5 роками, після чого пред'явити якісь претензії його екс-власникам уже не можна.
"Після закінчення строку ліквідації банку зникає юридична особа, він виключається з реєстрів, тому успішність позовів до власників таких банків фактично дорівнює нулю", - зазначає видання.
"У законопроєкт, покликаний не допустити повернення Приватбанку ексвласникам, була додана правка про те, що Фонд гарантування вкладів фізосіб може продовжувати ліквідацію системних банків, розпочату до набрання чинності цього закону, керуючись його нормами.
Запропонована в первинному варіанті поправка давала можливість судитися з ними "до переможного кінця", але в процесі узгодження проєкту, ця норма кудись зникла", - йдеться у матеріалі.
Джерело ЕП підтвердило, що законопроєкт подавали, прописавши норму про притягнення до відповідальності за доведення до неплатоспроможності системних банків.
За даними джерел "Дзеркала тижня", Кабмін офіційно погодив цю поправку, але у проєкті, який залишив КМУ та був направлений у парламент, її вже немає.
"Дзеркало тижня" наголошує, що власники "Віейбі Банку" Бахматюк та "Дельта Банку" Лагун можуть уникнути відповідальності за доведення до неплатоспроможності системних банків.
Ліквідація "Віейбі Банку" закінчується у березні 2020 року, "Дельта Банку" - у жовтні 2020 року.
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