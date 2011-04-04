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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:14
V2 написав:
Національний банк України прийняв рішення про зниження рівня облікової ставки одразу на 2% - до 13,5%
Відповідне рішення монетарний комітет Нацбанку ухвалив 12 грудня за підсумками останнього у 2019 році засідання, передає пресслужба.
Таки да, з завтрашнього дня. І відразу -2%. Походу Приват мав наводку і одним з перших рубанув ставки
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