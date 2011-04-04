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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:14

  V2 написав:Національний банк України прийняв рішення про зниження рівня облікової ставки одразу на 2% - до 13,5%

Відповідне рішення монетарний комітет Нацбанку ухвалив 12 грудня за підсумками останнього у 2019 році засідання, передає пресслужба.

Таки да, з завтрашнього дня. І відразу -2%. Походу Приват мав наводку і одним з перших рубанув ставки 8)
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:31

  greenozon написав:Он вона яка, таємна секретна матюклива катя катерина...


Не в захист Рожкової
Прочитав назву і не став дивитись ролик "грамотіїв-двієчників". :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 04:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Швидка ціль облікову ставку загнати до 8%.
Наступне зниження 30 січня року 2020.

В 2013 була вона 6.5%

А інфляція яка була і який мала тренд?

В 2012 була дефляція -0.2% в 2013 було 0.5%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  ТИХИЙ написав:Не в захист Рожкової
Прочитав назву і не став дивитись ролик "грамотіїв-двієчників".

НЕдобудовану хатинку Катерина вже багато років декларує...так що мимо.
Де на Катерину копати знаю...але не скажу. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:В 2012 була дефляція -0.2% в 2013 було 0.5%

Низька облікова ставка це спосіб троха підігнати інфляцію...висока - сповільнити...все просто.
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