Таки да, з завтрашнього дня. І відразу -2%. Походу Приват мав наводку і одним з перших рубанув ставки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:14
Таки да, з завтрашнього дня. І відразу -2%. Походу Приват мав наводку і одним з перших рубанув ставки
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:31
Додано: П'ят 13 гру, 2019 04:13
В 2012 була дефляція -0.2% в 2013 було 0.5%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:29
Re: Байки про банки і не тільки....
НЕдобудовану хатинку Катерина вже багато років декларує...так що мимо.
Де на Катерину копати знаю...але не скажу.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Низька облікова ставка це спосіб троха підігнати інфляцію...висока - сповільнити...все просто.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:53
Низкая ставка вместе с низким курсом доллара - это возможность вытрусить все заначки из матрасов, не дав заработать или получить хоть какое-то улучшение в покупательской способности, а добавив сюда низкие зарплаты, земельную реформу - это устойчивый поток современных чумаков, который будет только увеличиваться.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 13 гру, 2019 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:03
При низком курсе заначка у одного быстрее тает, зато у другого быстрее растет. Закон сохранения.
Ну и низкий курс это повышение зп в эквиваленте, что врядли увеличивает отток.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:06
Не думаю, что кого-то устроит заначка в эквиваленте 23К вместо бывших 27К.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:29
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