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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:39
Вітаю. Треба терміново розмістити депозит у доларах (під розмір фонду гарантування). Дуже привабливими бачаться умови в Асвіо Банку - 6% на термін 6 та 12 місяців, з щомісячною виплатою відсотків. Чи має хтось досвід співпраці з цим банком? Які є альтернативні варіанти розміщення валюти в інших банках?
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