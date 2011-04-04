|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Вітаю. Треба терміново розмістити депозит у доларах (під розмір фонду гарантування). Дуже привабливими бачаться умови в Асвіо Банку - 6% на термін 6 та 12 місяців, з щомісячною виплатою відсотків. Чи має хтось досвід співпраці з цим банком? Які є альтернативні варіанти розміщення валюти в інших банках?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:39
швидкість потрібна для ловлі бліх.
а гроші люблять тишину.
щось не вірю я в це @нагибання, що % що курса
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:34
Не более лимита фонда.
И бережно хранить бумажный договор о депо с мокрыми печатями.
Востаннє редагувалось escobar в П'ят 13 гру, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:35
Таргета по инфляции УЖЕ достигли.
Дальнейшее снижения может быть стремительным.. особенно если толпа недовольных не будет редеть, а у бюджета появятся серьезные проблемы уже после первого квартала...
|