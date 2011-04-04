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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:39
Вітаю. Треба терміново розмістити депозит у доларах (під розмір фонду гарантування). Дуже привабливими бачаться умови в Асвіо Банку - 6% на термін 6 та 12 місяців, з щомісячною виплатою відсотків. Чи має хтось досвід співпраці з цим банком? Які є альтернативні варіанти розміщення валюти в інших банках?
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VASH
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:39
Квесторе_поверніться написав:
Швидка ціль облікову ставку загнати до 8%.
Наступне зниження 30 січня року 2020.
швидкість потрібна для ловлі бліх.
а гроші люблять тишину.
щось не вірю я в це @нагибання, що % що курса
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:34
VASH написав:
Вітаю. Треба терміново розмістити депозит у доларах (під розмір фонду гарантування). Дуже привабливими бачаться умови в Асвіо Банку - 6% на термін 6 та 12 місяців, з щомісячною виплатою відсотків. Чи має хтось досвід співпраці з цим банком? Які є альтернативні варіанти розміщення валюти в інших банках?
Не более лимита фонда.
И бережно хранить бумажный договор о депо с мокрыми печатями.
Вообще банк похож на очередную конторку для своих - самая гнилая категория, даже с ломбардами по кредитованию работяг и маргиналов, вроде шапито скунса и прочих шаромыг, в разы приятнее иметь дело...
Востаннє редагувалось escobar
в П'ят 13 гру, 2019 17:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:35
flyman написав: Квесторе_поверніться написав:
Швидка ціль облікову ставку загнати до 8%.
Наступне зниження 30 січня року 2020.
швидкість потрібна для ловлі бліх.
а гроші люблять тишину.
щось не вірю я в це @нагибання, що % що курса
Таргета по инфляции УЖЕ достигли.
Дальнейшее снижения может быть стремительным.. особенно если толпа недовольных не будет редеть, а у бюджета появятся серьезные проблемы уже после первого квартала...
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:02
escobar написав: VASH написав:
Вітаю. Треба терміново розмістити депозит у доларах (під розмір фонду гарантування). Дуже привабливими бачаться умови в Асвіо Банку - 6% на термін 6 та 12 місяців, з щомісячною виплатою відсотків. Чи має хтось досвід співпраці з цим банком? Які є альтернативні варіанти розміщення валюти в інших банках?
Не более лимита фонда.
И бережно хранить бумажный договор о депо с мокрыми печатями.
Вообще банк похож на очередную конторку для своих - самая гнилая категория, даже с ломбардами по кредитованию работяг и маргиналов, вроде шапито скунса и прочих шаромыг, в разы приятнее иметь дело...
Вже багато років ні в одному банку, а працюю з не менш ніж десятком банків одночасно, навіть не запитували паперовий договір при знятті.
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VASH
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