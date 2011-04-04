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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Вітаю. Треба терміново розмістити депозит у доларах (під розмір фонду гарантування). Дуже привабливими бачаться умови в Асвіо Банку - 6% на термін 6 та 12 місяців, з щомісячною виплатою відсотків. Чи має хтось досвід співпраці з цим банком? Які є альтернативні варіанти розміщення валюти в інших банках?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:39
швидкість потрібна для ловлі бліх.
а гроші люблять тишину.
щось не вірю я в це @нагибання, що % що курса
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:34
Не более лимита фонда.
И бережно хранить бумажный договор о депо с мокрыми печатями.
Вообще банк похож на очередную конторку для своих - самая гнилая категория, даже с ломбардами по кредитованию работяг и маргиналов, вроде шапито скунса и прочих шаромыг, в разы приятнее иметь дело...
Востаннє редагувалось escobar в П'ят 13 гру, 2019 17:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:35
Таргета по инфляции УЖЕ достигли.
Дальнейшее снижения может быть стремительным.. особенно если толпа недовольных не будет редеть, а у бюджета появятся серьезные проблемы уже после первого квартала...
Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:02
Вже багато років ні в одному банку, а працюю з не менш ніж десятком банків одночасно, навіть не запитували паперовий договір при знятті.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, как вы оцениваете состояние А банка на моменте?
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:44
речь о том, что если снятие не случится (по определённым причинам), то бережное хранение договора поможет впоследствии общаться с фондом гарантирования вкладов.
зы. добавлю, что сумму "под фонд" желательно считать не по курсу 23,5.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:49
на моменте- вполне
viewtopic.php?p=3975064#p3975064
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:56
ссылка на 17 год??
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:01
Алексей77 на момент и авторитетного форумчанина
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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