Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:39

Квесторе_поверніться написав: Швидка ціль облікову ставку загнати до 8%.

швидкість потрібна для ловлі бліх.

а гроші люблять тишину.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

