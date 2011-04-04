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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 647648649650>
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:39

Re: Байки про банки і не тільки....

Вітаю. Треба терміново розмістити депозит у доларах (під розмір фонду гарантування). Дуже привабливими бачаться умови в Асвіо Банку - 6% на термін 6 та 12 місяців, з щомісячною виплатою відсотків. Чи має хтось досвід співпраці з цим банком? Які є альтернативні варіанти розміщення валюти в інших банках?
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:39

  Квесторе_поверніться написав:Швидка ціль облікову ставку загнати до 8%.
Наступне зниження 30 січня року 2020.

швидкість потрібна для ловлі бліх.
а гроші люблять тишину.
щось не вірю я в це @нагибання, що % що курса
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:34

  VASH написав:Вітаю. Треба терміново розмістити депозит у доларах (під розмір фонду гарантування). Дуже привабливими бачаться умови в Асвіо Банку - 6% на термін 6 та 12 місяців, з щомісячною виплатою відсотків. Чи має хтось досвід співпраці з цим банком? Які є альтернативні варіанти розміщення валюти в інших банках?

Не более лимита фонда.
И бережно хранить бумажный договор о депо с мокрыми печатями.

Вообще банк похож на очередную конторку для своих - самая гнилая категория, даже с ломбардами по кредитованию работяг и маргиналов, вроде шапито скунса и прочих шаромыг, в разы приятнее иметь дело...
Востаннє редагувалось escobar в П'ят 13 гру, 2019 17:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:35

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Швидка ціль облікову ставку загнати до 8%.
Наступне зниження 30 січня року 2020.

швидкість потрібна для ловлі бліх.
а гроші люблять тишину.
щось не вірю я в це @нагибання, що % що курса

Таргета по инфляции УЖЕ достигли.
Дальнейшее снижения может быть стремительным.. особенно если толпа недовольных не будет редеть, а у бюджета появятся серьезные проблемы уже после первого квартала...
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:02

  escobar написав:
  VASH написав:Вітаю. Треба терміново розмістити депозит у доларах (під розмір фонду гарантування). Дуже привабливими бачаться умови в Асвіо Банку - 6% на термін 6 та 12 місяців, з щомісячною виплатою відсотків. Чи має хтось досвід співпраці з цим банком? Які є альтернативні варіанти розміщення валюти в інших банках?

Не более лимита фонда.
И бережно хранить бумажный договор о депо с мокрыми печатями.

Вообще банк похож на очередную конторку для своих - самая гнилая категория, даже с ломбардами по кредитованию работяг и маргиналов, вроде шапито скунса и прочих шаромыг, в разы приятнее иметь дело...


Вже багато років ні в одному банку, а працюю з не менш ніж десятком банків одночасно, навіть не запитували паперовий договір при знятті.
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:22

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, как вы оцениваете состояние А банка на моменте?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:44

  VASH написав:Вже багато років ні в одному банку, а працюю з не менш ніж десятком банків одночасно, навіть не запитували паперовий договір при знятті.

речь о том, что если снятие не случится (по определённым причинам), то бережное хранение договора поможет впоследствии общаться с фондом гарантирования вкладов.

зы. добавлю, что сумму "под фонд" желательно считать не по курсу 23,5.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:49

  Алексей77 написав:Господа, как вы оцениваете состояние А банка на моменте?

на моменте- вполне
viewtopic.php?p=3975064#p3975064
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:56

  Мизантрóп написав:
  Алексей77 написав:Господа, как вы оцениваете состояние А банка на моменте?

на моменте- вполне
viewtopic.php?p=3975064#p3975064

ссылка на 17 год??
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:01

Алексей77 на момент и авторитетного форумчанина
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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