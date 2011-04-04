Декабрь -Январь подвижек не будет. Праздники-с
Потом сударь - не более 200к ВКЛЮЧАЯ %% по депозиту .
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Декабрь -Январь подвижек не будет. Праздники-с
Потом сударь - не более 200к ВКЛЮЧАЯ %% по депозиту .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:12
А Вы что, еще и работаете?
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:21
Re: Байки про банки і не тільки....
не он один. что поделать....
ставки - слезы, налог на депозиты и доллар по 24
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:40
Многим местным инвесторам приходится подрабатывать на стороне. Кто в охране. Кто в клиннинговой компании. Кто занимается логистикой пиццы.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:41
последние 5 лет считаю по курсу 30
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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