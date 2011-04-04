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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 647648649650
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Господа, как вы оцениваете состояние А банка на моменте?


Декабрь -Январь подвижек не будет. Праздники-с
Потом сударь - не более 200к ВКЛЮЧАЯ %% по депозиту .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:12

  clientage написав:
  demichh написав:скоро и шарик сдуется :(

так шоо, на 2ю работу устраиваться? :cry:

А Вы что, еще и работаете? :shock:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:А Вы что, еще и работаете?


не он один. что поделать....
ставки - слезы, налог на депозиты и доллар по 24
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:40

  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:А Вы что, еще и работаете?


не он один. что поделать....
ставки - слезы, налог на депозиты и доллар по 24


Многим местным инвесторам приходится подрабатывать на стороне. Кто в охране. Кто в клиннинговой компании. Кто занимается логистикой пиццы. :D
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:41

  Yuri_T написав:
  VASH написав:Вже багато років ні в одному банку, а працюю з не менш ніж десятком банків одночасно, навіть не запитували паперовий договір при знятті.

речь о том, что если снятие не случится (по определённым причинам), то бережное хранение договора поможет впоследствии общаться с фондом гарантирования вкладов.

зы. добавлю, что сумму "под фонд" желательно считать не по курсу 23,5.


последние 5 лет считаю по курсу 30
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:53

  prodigy написав:
последние 5 лет считаю по курсу 30

если так считать, то выгоднее деньги держать на гривневых депозитах :)
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Да, не каждый работодатель дает время для изучения форума, чтоб не быть обманутым банком :)
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:38

Re: Байки про банки і не тільки....

В понедельник Тас снизит ставки...точно.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 03:25

  Yuri_T написав:
  VASH написав:Вже багато років ні в одному банку, а працюю з не менш ніж десятком банків одночасно, навіть не запитували паперовий договір при знятті.

речь о том, что если снятие не случится (по определённым причинам), то бережное хранение договора поможет впоследствии общаться с фондом гарантирования вкладов.

зы. добавлю, что сумму "под фонд" желательно считать не по курсу 23,5.

Бумажный договор нафиг не нужен при общении с фондом грабування.
теоретически может понадобиться только для суда...
ума не приложу в каких случаях нужно обращаться в суд по депозитному договору с банком :roll:
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