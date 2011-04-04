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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 648649650651
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 08:55

Куда пристроить 100000 баксов так чтобы не работать?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:31

  Ukrainian написав:Дамы и господа какие банки на сегодня предлагают больше 5% годовых по доллару ?
Асвио банк 6%
Кредит вест 5%
Кто ещё?
Благодарю

Мисто 5,75%
Коминвест 5,5%
Зем.Кап 5,5%(діє по 27.12.2019р.)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:000
  Investor_K написав:Куда пристроить 100000 баксов так чтобы не работать?


возьму у вас кредит, без залога, под очень большой процент, можете потом ни только не работать а вообще не париться!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:10

  Investor_K написав:Куда пристроить 100000 баксов так чтобы не работать?

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Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:14

  Investor_K написав:Куда пристроить 100000 баксов так чтобы не работать?


ну чтобы не работать ...нужно пристроить в2-3 раза больше
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:18

  Ukrainian написав:Дамы и господа какие банки на сегодня предлагают больше 5% годовых по доллару ?
Асвио банк 6%
Кредит вест 5%
Кто ещё?
Благодарю


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