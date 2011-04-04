|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 гру, 2019 08:55
Куда пристроить 100000 баксов так чтобы не работать?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 14 гру, 2019 09:31
Мисто 5,75%
Коминвест 5,5%
Зем.Кап 5,5%(діє по 27.12.2019р.)
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 14 гру, 2019 10:05
Re: Байки про банки і не тільки....
возьму у вас кредит, без залога, под очень большой процент, можете потом ни только не работать а вообще не париться!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Суб 14 гру, 2019 10:10
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 14 гру, 2019 10:14
ну чтобы не работать ...нужно пристроить в2-3 раза больше
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 14 гру, 2019 10:18
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|