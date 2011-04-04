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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:51
Investor_K написав:
Кто в клиннинговой компании.
НіЦ не розумію
?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 13:56
Квесторе_поверніться написав: Investor_K написав:
Куда пристроить 100000 баксов так чтобы не работать?
А скількм Вам в місяць грошенят потрібно для життя?
На запас треба 1млн$ ,не менше.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:06
J написав: Stringer написав:
ума не приложу в каких случаях нужно обращаться в суд по депозитному договору с банком
в случае кражи депозита сотрудниками банка
ну разве что, хотя и в этом случае достаточно документа о внесении денег в кассу
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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