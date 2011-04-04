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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 649650651652
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:Кто в клиннинговой компании.

НіЦ не розумію
?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:56

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Куда пристроить 100000 баксов так чтобы не работать?

А скількм Вам в місяць грошенят потрібно для життя?



На запас треба 1млн$ ,не менше.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:06

  J написав:
  Stringer написав:ума не приложу в каких случаях нужно обращаться в суд по депозитному договору с банком :roll:

в случае кражи депозита сотрудниками банка

ну разве что, хотя и в этом случае достаточно документа о внесении денег в кассу
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:40

  Ethereum написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Куда пристроить 100000 баксов так чтобы не работать?

А скількм Вам в місяць грошенят потрібно для життя?



На запас треба 1млн$ ,не менше.

І шо Ви з 1 млн американців будете робити?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 15:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Якщо не жити на широку ногу, то %% з 100тис долярів достатньо, перевіряв останні 3 роки :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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