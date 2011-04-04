НіЦ не розумію
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:56
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:06
ну разве что, хотя и в этом случае достаточно документа о внесении денег в кассу
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:40
І шо Ви з 1 млн американців будете робити?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 14 гру, 2019 15:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Якщо не жити на широку ногу, то %% з 100тис долярів достатньо, перевіряв останні 3 роки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 14 гру, 2019 16:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Другой вопрос куда на Украине можно пристроить $100k, чтобы не работать и при этом не бояться в любой момент кидка в самой наглой форме...
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